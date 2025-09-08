В Кызылординской области село Таң официально получило статус "села без алкоголя" — важный шаг к укреплению здоровья и безопасности местных жителей, передает BAQ.KZ.

Эта инициатива стала возможна благодаря активной поддержке Жалагашской районной прокуратуры и единодушному решению сельских предпринимателей отказаться от лицензий на продажу алкогольной продукции. Местное сообщество объединилось в стремлении создать здоровую среду, защитить молодежь от вредных привычек и повысить уровень общественной безопасности.

Прокуратура провела разъяснительную работу, которая убедила как бизнесменов, так и аксакалов поддержать инициативу.