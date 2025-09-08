  • 8 Сентября, 13:40

Еще одно село в Казахстане решило полностью отказаться от алкоголя

Уникальная инициатива поддержанна прокуратурой и местным сообществом.

Сегодня, 13:10
АВТОР
snc.in.ua Сегодня, 13:10
73
Фото: snc.in.ua

В Кызылординской области село Таң официально получило статус "села без алкоголя" — важный шаг к укреплению здоровья и безопасности местных жителей, передает BAQ.KZ.

Эта инициатива стала возможна благодаря активной поддержке Жалагашской районной прокуратуры и единодушному решению сельских предпринимателей отказаться от лицензий на продажу алкогольной продукции. Местное сообщество объединилось в стремлении создать здоровую среду, защитить молодежь от вредных привычек и повысить уровень общественной безопасности.

Прокуратура провела разъяснительную работу, которая убедила как бизнесменов, так и аксакалов поддержать инициативу. 

