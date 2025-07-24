Еще одно землетрясение за сутки зафиксировано в Казахстане
Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Сегодня, 11:35
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Сегодня, 11:35Сегодня, 11:35
71Фото: iStock
В области Жетысу утром 24 июля произошло очередное землетрясение — уже второе за последние сутки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Подземный толчок магнитудой 3,8 был зафиксирован в 08:47 по времени Астаны. Эпицентр находился в 124 километрах северо-восточнее города Сарканд.
По уточненным данным РГП "Институт геофизических исследований", землетрясение произошло в 27 километрах к юго-востоку от города Ушарал. Географические координаты эпицентра: 46,02° северной широты и 81,24° восточной долготы. Магнитуда толчка составила 3,7, энергетический класс — К=8,5.
Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.
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