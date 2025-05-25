Еще одно землетрясение зафиксировали в Казахстане
Сегодня, 15:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
90
Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 25 мая 2025 г. в 15 час 08 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает BAQ.KZ.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 338 км. на юго-запад от г. Алматы.
Сведения об ощутимости:
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
с. Кулан - 3 б.
с. Мерки- 2 б.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.