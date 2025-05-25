Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 25 мая 2025 г. в 15 час 08 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает BAQ.KZ.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 338 км. на юго-запад от г. Алматы.

Сведения об ощутимости:

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

с. Кулан - 3 б.

с. Мерки- 2 б.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.