Еще одно золото: Казахстанец Алексей Луценко выиграл велогонку на Азиатских играх
Свой первый титул Луценко выиграл еще в 2014 году в Инчхоне.
20 Сентября 2026, 13:32
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20 Сентября 2026, 13:3220 Сентября 2026, 13:32
199Фото: НОК РК
Казахстанский велогонщик Алексей Луценко завоевал свою пятую золотую медаль Азиатских игр, выиграв индивидуальную гонку с раздельным стартом на Азиаде-2026.
Свой первый титул Луценко выиграл еще в 2014 году в Инчхоне. С тех пор он неизменно поднимается на пьедестал Азиатских игр в шоссейных дисциплинах.
23 сентября Луценко предстоит групповая гонка, где он вновь поборется за медаль Азиатских игр.
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