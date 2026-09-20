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  • Еще одно золото: Казахстанец Алексей Луценко выиграл велогонку на Азиатских играх

Еще одно золото: Казахстанец Алексей Луценко выиграл велогонку на Азиатских играх

Свой первый титул Луценко выиграл еще в 2014 году в Инчхоне.

20 Сентября 2026, 13:32
АВТОР
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НОК РК 20 Сентября 2026, 13:32
20 Сентября 2026, 13:32
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Фото: НОК РК

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко завоевал свою пятую золотую медаль Азиатских игр, выиграв индивидуальную гонку с раздельным стартом на Азиаде-2026.

Свой первый титул Луценко выиграл еще в 2014 году в Инчхоне. С тех пор он неизменно поднимается на пьедестал Азиатских игр в шоссейных дисциплинах.

23 сентября Луценко предстоит групповая гонка, где он вновь поборется за медаль Азиатских игр.

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