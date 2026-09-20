Казахстанский велогонщик Алексей Луценко завоевал свою пятую золотую медаль Азиатских игр, выиграв индивидуальную гонку с раздельным стартом на Азиаде-2026.

Свой первый титул Луценко выиграл еще в 2014 году в Инчхоне. С тех пор он неизменно поднимается на пьедестал Азиатских игр в шоссейных дисциплинах.

23 сентября Луценко предстоит групповая гонка, где он вновь поборется за медаль Азиатских игр.