Департаментом полиции города Алматы привлечен к административной ответственности так называемый «устаз» Нуржан Смагулов за распространение материалов, оскорбляющих граждан, передает BAQ.KZ.

Смагулов, позиционирующий себя в качестве религиозного «устаза», разместил в социальной сети Instagram видеоматериалы с высказываниями, содержащими признаки оскорбления граждан, в частности, сравнивая их с «коровами».

По данному факту сотрудниками полиции был составлен административный протокол по подпункту 3) пункта 1 статьи 490 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

По решению суда Смагулов признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет 108 125 тенге.

Напоминаем о важности соблюдения законодательства Республики Казахстан, а также уважительного отношения к убеждениям и мировоззрению других граждан.