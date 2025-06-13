В Астане продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры. С 13 по 15 июня на участке шоссе Алаш - от улицы 69 до улицы 191 - специалисты будут укладывать верхний слой асфальта, передает BAQ.KZ. В связи с этим движение автотранспорта будет частично ограничено.

В акимате призывают водителей и пешеходов заранее скорректировать маршруты, чтобы избежать пробок и задержек в пути. На месте работ установят временные дорожные знаки и указатели для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Ремонтные мероприятия проводятся в рамках планового улучшения состояния дорог столицы. Ожидается, что после завершения укладки нового покрытия движение на участке станет более комфортным и безопасным.