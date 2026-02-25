В прошлом году на территории Актюбинской области насчитывалось 35 населённых пунктов, добровольно отказавшихся от реализации алкогольной продукции, передает BAQ.KZ.

По информации акимата, в текущем году в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Қауіпсіз аула» и «Алкогольсіз аула» ещё пять сёл в четырёх районах области приняли решение отказаться от продажи спиртных напитков. Таким образом, общее количество «трезвых» населённых пунктов увеличилось до 40.

Проведённый анализ показывает, что за последние пять лет в этих сёлах наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня преступности.

Вместе с тем в ряде районов работа в данном направлении требует активизации. В частности, в Алгинском, Хромтауском и Каргалинском районах количество сёл, отказавшихся от реализации алкоголя, остаётся незначительным.

Практика показывает, что отказ от алкоголя напрямую влияет на снижение числа правонарушений. Так, в Шалкарском районе жители села Шетырғыз ещё в 2020 году приняли решение отказаться от реализации спиртной продукции. В результате за последние шесть лет в данном населённом пункте не зарегистрировано ни одного преступления.