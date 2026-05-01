Подозреваемые по делу о даче взяток избирателям задержаны в Армении
Сегодня 2026, 08:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 08:09Сегодня 2026, 08:09
Фото: Pixabay.com
В Армении в отношении троих из пяти задержанных 29 апреля в рамках уголовного дела о даче и получении избирательных взяток от имени партии "Сильная Армения", воглавляемой российским бизнесменом Самвелом Карапетяном, избрана мера пресечения в виде ареста, передает BAQ.KZ со ссылкой на армянские медиа.
Так, по информации СМИ, 29 апреля Антикоррупционный комитет Армении задержал пять лиц, действовавших от имени партии "Сильная Армения", по подозрению в тайной передаче избирательных взяток.
Напомним, что 16 апреля в Армении в рамках уголовного дела о даче и получении избирательных взяток были задержаны 14 членов "Сильная Армения". Позднее 12 сторонников партии "Сильная Армения" были помещены под домашний арест.
