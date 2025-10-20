В Казахстане активно расширяется доступ к интернету в сельской местности, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства цифрового развития, из 6 179 населенных пунктов страны связью уже обеспечены 119 городов и 4 906 сел. Из них 2 724 подключены по технологии 3G, а 2 182 — по 4G.

Фиксированный интернет (ADSL и ВОЛС) имеется в 4 556 селах, в том числе 1 902 — по ADSL и 2 654 — по волоконно-оптическим линиям связи.

До конца 2027 года планируется подключить еще 3 тысячи сел к высокоскоростному интернету. Дополнительно 504 удаленных населенных пункта будут обеспечены спутниковой связью.

Из них 176 сел уже подключены через KazSat, а до конца 2025 года еще 328 будут обеспечены связью через OneWeb.

В июне 2025 года Казахстан подписал соглашение со Starlink, который с 13 августа официально начал работу в стране. Сегодня спутниковый интернет Starlink доступен в более чем 1,7 тыс. сельских школ.

Таким образом, в период 2025–2027 годов более 3 тысяч сельских населенных пунктов получат доступ к высокоскоростному интернету, что позволит сократить цифровое неравенство между городом и селом.