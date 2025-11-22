В Наурызбайском районе Алматы продолжается масштабная кампания по озеленению. В сквере Акжар микрорайона Тастыбулак было высажено 100 деревьев, среди которых — тополи и вязы. В акции приняли участие молодёжь, ветераны и активные жители района. Часть высаженных растений относится к компенсационной посадке, направленной на восстановление зелёных территорий и улучшение экологического баланса, передаёт BAQ.KZ.

Массовая посадка деревьев стартовала 10 ноября. Всего в течение 2025 года в районе планируется высадить 2 200 деревьев:

— 1 500 — силами управления экологии и окружающей среды;

— 700 — по инициативе аппарата акима Наурызбайского района, включая компенсационную посадку.

На сегодняшний день уже высажено 600 деревьев, в том числе крупномерные деревья на проспектах Абая и Алатау, в жилом комплексе "Алма Сити" (E1, E3, E4, E5) и на прилегающих улицах.

Участники акции отмечают, что подобные инициативы помогают делать район уютнее и зеленее.

"Очень приятно видеть, как район меняется на глазах. Такие акции напоминают нам, что каждый может внести вклад в благоустройство своего города", — поделился один из ветеранов.

Все деревья высаживаются с обязательным учётом последующего ухода, что обеспечит их успешное приживание и развитие в условиях городской среды.