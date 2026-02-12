Цифровизация и искусственный интеллект определены Главой государства в числе приоритетов государственной политики. В восточном Казахстане осуществляется переход к единой архитектуре информационных систем. Это позволит устранить дублирование функций, объединить данные, снизить расходы на сопровождение и усилить информационную безопасность. Внедряется единая система бюджетного планирования и бухгалтерского учёта, формируется базовый контур для дальнейшей централизации госинформсистем, передаёт BAQ.KZ.

В рамках "Карты цифровой трансформации" оцифрованы 116 реестров и 247 отчетов по девяти управлениям. Планируемая экономия рабочего времени специалистов составит порядка 30%. Кроме того, усилен контроль качества и актуальности данных.

Одним из ключевых инструментов стал Региональный аналитический центр, который обеспечивает мониторинг ЖКХ, экологии, безопасности и обращений граждан, а также используется, как штабная площадка при ЧС.

В сфере ЖКХ внедрён онлайн-мониторинг 23 теплоисточников с обновлением данных каждую минуту. В настоящее время используются данные более 6000 видеокамер, автоматические посты контроля воздуха и паводков, элементы видеоаналитики и ИИ.

Что касается развития интернет-инфраструктуры, то в 2025 году к интернету подключены 53 села, с начала текущего года - ещё 19. Доступом к связи обеспечены 98,5% населения области, оставшиеся 67 малонаселённых пунктов планируется подключить досрочно, до конца года.

Для подготовки кадров при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева реализуется проект "Tomorrow School". Он направлен на подготовку региональных кадров для цифровой экономики и внедрения ИИ.