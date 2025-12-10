В преддверии новогодних праздников АО "Пассажирские перевозки" объявило о назначении дополнительных пригородных поездов на наиболее востребованных направлениях, передает BAQ.KZ.

Мера направлена на то, чтобы обеспечить пассажирам более удобные и своевременные поездки в период традиционно повышенного спроса.

Дополнительные рейсы будут курсировать между Астаной и Атбасаром 17 и 30 декабря. Поезда отправятся со станции Астана-1 утром и вернутся обратно во второй половине дня, что позволит пассажирам комфортно спланировать поездки в обоих направлениях в течение одного дня.

Также в конце декабря усилено сообщение между Астаной и Павлодаром. Дополнительные поезда назначены на 29 и 31 декабря, с отправлением из столицы во второй половине дня и обратным рейсом на следующие сутки. Это решение ориентировано на пассажиров, планирующих поездки к родственникам или на праздничные мероприятия.

Особый интерес в новогодние дни традиционно вызывает курорт Боровое. В связи с этим дополнительные пригородные поезда по маршруту Астана-1 – Курорт Боровое будут курсировать 29, 30 и 31 декабря. Вечерние отправления позволят добраться до курортной зоны в удобное время, а ночные обратные рейсы — вернуться в столицу без лишних задержек.

Как отметили в компании, назначение дополнительных пригородных поездов позволит перевезти более трёх тысяч пассажиров в предпраздничные дни. Пассажирам рекомендуют заранее приобретать билеты и учитывать высокий спрос на данные маршруты.

Кроме того, национальный перевозчик в новогодний период дополнительно запускает стандартные поезда по направлениям Алматы – Астана, Астана – Шымкент и Актобе – Астана, а также прицепные вагоны. Эти меры обеспечат свыше 53 тысяч дополнительных пассажирских мест по стране.

Подробную информацию о расписании и наличии билетов можно получить по телефону 1433, а также через онлайн-табло движения поездов на официальном сайте железных дорог.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане запускают дополнительные поезда на Новый год.