В преддверии новогодних праздников в Казахстане назначены дополнительные пассажирские поезда. Об этом сообщили в АО "Пассажирские перевозки". Новые составы позволят перевезти порядка 23 тысяч пассажиров, а за счёт прицепных вагонов будет создано ещё более 30 тысяч дополнительных мест, передает BAQ.KZ.

Дополнительные рейсы организованы по трём направлениям:

Алматы – Астана

Поезд №201/202 "Алматы-2 – Астана-1"

Отправление из Алматы: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4 января 2026 года.

Отправление из Астаны: 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, а также 3 и 5 января 2026 года.

Астана – Шымкент

Поезд №203/204 "Астана (Нурлы жол) – Шымкент"

Отправление из Астаны: 20, 23, 26, 29 декабря и 2 января 2026 года.

Отправление из Шымкента: 22, 25, 28, 30 декабря и 4 января 2026 года.

Актобе – Астана

Поезд №257/258 "Актобе – Астана (Нурлы жол)"

Отправление из Актобе: 20, 23, 26, 29 декабря и 2 января 2026 года.

Отправление из Астаны: 22, 24, 28, 30 декабря и 4 января 2026 года.

В составы включат купейные и плацкартные вагоны. Кроме того, по наиболее востребованным маршрутам будут прицеплены дополнительные вагоны.

В компании рекомендуют пассажирам заранее планировать поездки и покупать билеты заблаговременно. При отсутствии билетов можно воспользоваться бесплатной услугой "Лист ожидания".