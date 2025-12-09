В преддверии новогодних праздников в Казахстане назначены дополнительные пассажирские поезда. Об этом сообщили в АО "Пассажирские перевозки". Новые составы позволят перевезти порядка 23 тысяч пассажиров, а за счёт прицепных вагонов будет создано ещё более 30 тысяч дополнительных мест, передает BAQ.KZ.
Дополнительные рейсы организованы по трём направлениям:
Алматы – Астана
Поезд №201/202 "Алматы-2 – Астана-1"
Отправление из Алматы: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4 января 2026 года.
Отправление из Астаны: 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, а также 3 и 5 января 2026 года.
Астана – Шымкент
Поезд №203/204 "Астана (Нурлы жол) – Шымкент"
Отправление из Астаны: 20, 23, 26, 29 декабря и 2 января 2026 года.
Отправление из Шымкента: 22, 25, 28, 30 декабря и 4 января 2026 года.
Актобе – Астана
Поезд №257/258 "Актобе – Астана (Нурлы жол)"
Отправление из Актобе: 20, 23, 26, 29 декабря и 2 января 2026 года.
Отправление из Астаны: 22, 24, 28, 30 декабря и 4 января 2026 года.
В составы включат купейные и плацкартные вагоны. Кроме того, по наиболее востребованным маршрутам будут прицеплены дополнительные вагоны.
В компании рекомендуют пассажирам заранее планировать поездки и покупать билеты заблаговременно. При отсутствии билетов можно воспользоваться бесплатной услугой "Лист ожидания".