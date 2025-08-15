Турецкая бюджетная авиакомпания AJet ввела запрет на провоз в ручной клади портативных зарядных устройств, электронных сигарет, запасных и внешних аккумуляторов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Rustourismnews. Об этом сообщается в соответствии с рекомендациями Генерального управления гражданской авиации Турции (SHGM).

Решение направлено на повышение уровня безопасности полётов из-за риска возгорания или перегрева литиевых батарей в салоне самолёта. Ранее аналогичные ограничения ввели крупнейшие перевозчики страны, включая Turkish Airlines. Таким образом, запрет постепенно охватывает всё больше авиакомпаний в Турции.

Пассажирам советуют заранее уточнять правила перевозки электроники и аккумуляторов перед вылетом, чтобы избежать изъятия устройств или отказа в их провозе. Нарушение требований может привести к задержкам при посадке и другим неудобствам. Эксперты ожидают, что в ближайшее время к этой практике могут присоединиться и другие авиакомпании региона, следуя мировой тенденции ужесточения авиационной безопасности.