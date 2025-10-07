В селе Бирлик Бескарагайского района области Абай больше не продают и не пьют алкоголь. Ни в магазинах, ни на семейных застольях, даже по праздникам. В 2025 году по единогласному решению жителей село Бирлик было официально объявлено селом без алкоголя, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Жители сами приняли решение отказаться от спиртного. Участковый инспектор Думан Еркинбеков ведёт активную работу среди молодёжи по профилактике вредных привычек, а совет аксакалов направляет молодёжь, продвигая национальные воспитательные ценности..

"Мы хотим создать для будущих поколений чистую и безопасную среду. Отказ от алкоголя – это не подвиг, а осознанный выбор. Село Бирлик сделало этот выбор и стало примером для других", – подчеркнул Думан Еркинбеков.

Местные жители полностью поддерживают данную инициативу.

"Отказавшись от алкоголя, мы защищаем не только себя, но и наше будущее поколение. Если наши дети вырастут, не зная, что такое алкоголь – это уже большое достижение", – высказались жители села.

Начальник Департамента полиции области Абай Эльдар Данияров во время рабочей поездки в Бескарагайский район вручил благодарственные письма акиму села Кайратбеку Шингискенову и участковому Думану Еркинбекову.

Бирлик стал вторым селом области Абай, официально отказавшимся от алкоголя.