В кулуарах Мажилиса депутат Ирина Смирнова прокомментировала принятие законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. Отвечая на вопрос журналиста BAQ.KZ о том, можно ли считать этот закон ответом общества на попытку подменить традиционные представления о семье и взаимоотношениях, депутат отметила, что запрос на ограничение подобного контента исходил от самих граждан.

"Мы, наверное, даже немного опоздали с данным законопроектом по запрету пропаганды. Ведь общество действительно обращалось с петицией по этому вопросу. Петиция подтвердила намерение граждан прекратить возможность такой пропаганды. И вчера это было закреплено законодательно, по крайней мере в законопроекте", — сказала Ирина Смирнова.

По её словам, если в обществе существует подобная пропаганда, то это действительно приводит к подмене традиционных представлений о семье и отношениях.