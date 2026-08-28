«Нас никогда не простят, если упустим этот шанс»: Токаев о будущем Казахстана 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Курултая первого созыва заявил о необходимости довести начатые в стране реформы до логического завершения, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что сегодня стране необходимы смелые, активные и квалифицированные руководители, которые не боятся ответственности и способны добиваться реальных изменений.

«Вероятно, будущие поколения с пониманием отнесутся к некоторым нашим недостаткам. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но если мы не доведем реформы до конца и упустим исторический шанс на пути построения Справедливого Казахстана, они нас никогда не простят», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, в условиях стремительных глобальных изменений бездействие и нежелание брать на себя ответственность могут стать серьезным препятствием для развития страны.

«В эпоху стремительных перемен, когда мир меняется с невероятной скоростью, бездействие, малодушие и безответственность неизбежно заведут нас в тупик», – подчеркнул Президент.

Обращаясь к депутатам Курултая, Токаев отметил, что будущее Казахстана зависит в том числе от их энергии, патриотизма и заинтересованного отношения к работе.

Президент выразил надежду, что депутаты направят накопленный профессиональный опыт на службу стране и будут плодотворно работать во благо дальнейшего развития Казахстана.