Если мы ничего не предпримем, то через пять лет Европы не будет — Макрон
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Франции Эмманюэль Макрон дал совместное интервью ведущим европейским газетам, в котором безжалостно раскритиковал медлительность Европы, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.
Европа, по словам Макрона, всегда терпела поражение, "когда была медлительной и разделённой". Лучший пример — финансовый кризис. Он пришёл из США, но Европа пострадала "в десять раз больше", потому что распылялась вместо того, чтобы действовать сообща. Совсем иначе было с пандемией COVID: "Мы действовали очень быстро и единым фронтом", — гордо говорит Макрон. Однако сейчас, по словам президента, надвигается следующая проверка на прочность. Трамп, пошлины, Гренландия — и Европа, которая слишком часто успокаивается иллюзией безопасности:
"Не верьте ни на секунду, что всё кончено. Каждый день, каждая неделя приносят новые угрозы. Европа страдает от травмы: после каждой эскалации следует трусливое облегчение. Этот же кризис представляет собой глубокий геополитический разлом", — предупреждает он.
Макрон потребовал от Европы "выхода из состояния геополитическонго несовершеннолетия". По его словам, Европа должна мыслить властью, обеспечивать защиту и инвестировать масштабно: в оборону, технологии, ИИ, квантовые компьютеры.
"Это битвы, которые необходимо выиграть. Если мы ничего не предпримем, то через пять лет Европы не будет", – отметил он.
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- 4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки