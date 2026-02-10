Президент Франции Эмманюэль Макрон дал совместное интервью ведущим европейским газетам, в котором безжалостно раскритиковал медлительность Европы, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

Европа, по словам Макрона, всегда терпела поражение, "когда была медлительной и разделённой". Лучший пример — финансовый кризис. Он пришёл из США, но Европа пострадала "в десять раз больше", потому что распылялась вместо того, чтобы действовать сообща. Совсем иначе было с пандемией COVID: "Мы действовали очень быстро и единым фронтом", — гордо говорит Макрон. Однако сейчас, по словам президента, надвигается следующая проверка на прочность. Трамп, пошлины, Гренландия — и Европа, которая слишком часто успокаивается иллюзией безопасности:

"Не верьте ни на секунду, что всё кончено. Каждый день, каждая неделя приносят новые угрозы. Европа страдает от травмы: после каждой эскалации следует трусливое облегчение. Этот же кризис представляет собой глубокий геополитический разлом", — предупреждает он.

Макрон потребовал от Европы "выхода из состояния геополитическонго несовершеннолетия". По его словам, Европа должна мыслить властью, обеспечивать защиту и инвестировать масштабно: в оборону, технологии, ИИ, квантовые компьютеры.