Казахстан готов сам строить ТЭЦ, если Россия затянет участие, сообщил на брифинге в Правительстве премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

Он напомнил, что строительство ТЭЦ в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау изначально рассматривались в реализации совместно с российскими партнерами.

"Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного, удешевленного финансирования с российской стороны, поэтому по Кокшетау мы уже начали строить своими силами, не обращаясь ни к кому. "Самрук-Энерго" уже занимается на площадке, работы ведутся", - сказал Бектенов.

Что касается Семея и Усть-Каменогорска, то также пока ожидается ответ от российской стороны.