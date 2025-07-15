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Если Россия затянет решение, Казахстан сам построит ТЭЦ

Сегодня, 13:27
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BAQ.KZ Сегодня, 13:27
Сегодня, 13:27
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Фото: BAQ.KZ

Казахстан готов сам строить ТЭЦ, если Россия затянет участие, сообщил на брифинге в Правительстве премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

Он напомнил, что строительство ТЭЦ в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау изначально рассматривались в реализации совместно с российскими партнерами.

"Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного, удешевленного финансирования с российской стороны, поэтому по Кокшетау мы уже начали строить своими силами, не обращаясь ни к кому. "Самрук-Энерго" уже занимается на площадке, работы ведутся", - сказал Бектенов.

Что касается Семея и Усть-Каменогорска, то также пока ожидается ответ от российской стороны.

"Если ответа в ближайшее время не будет, тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации этих проектов, потому что они очень важны и мы долго ждать не можем. Нам нужно и тепло, и электроэнергия", - сказал Бектенов.

 

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