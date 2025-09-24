  • 24 Сентября, 20:53

Вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о повышении тарифов на коммунальные услуги и подготовке городов к зимнему сезону, передает BAQ.KZ. По его словам, корректировка тарифов необходима для поддержания качества инфраструктуры и стабильного снабжения населения услугами отопления, воды и электроэнергии.

Он отметил, что любые изменения в тарифах проходят через общественные слушания, где жители могут задать вопросы и узнать, как расходуются средства.

"Любой субъект естественного монополия, прежде чем повышать тариф, проводит общественные слушания. Вы можете прийти, задать миллион вопросов, узнать, на что тратятся ваши деньги. Повышение тарифа -- это прежде всего изъятие дополнительной суммы из ваших кошельков. Процесс достаточно прозрачный", — отметил Жумангарин.

Министр подчеркнул, что в ряде городов инфраструктура коммунальных сетей сильно изношена, и своевременные меры необходимы для предотвращения перебоев зимой.

"Есть города, где инфраструктура очень сильно изношена 70, 80, 90, в моногородах до 100%. Если зимой произойдет авария, подобного рода проблемы будут повторяться чаще. Нужно действовать заранее, чтобы обеспечить качество услуг", — пояснил Жумангарин.

