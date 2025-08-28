По данным Министерства просвещения РК, на сегодняшний день дуальной системой обучения охвачено свыше 108 тысяч студентов колледжей по всей стране. В ней участвуют 552 колледжа (72% от общего числа) при поддержке более 18 тысяч предприятий. Как проходит дуальное обучение и какие профессии сегодня наиболее востребованы, в материале корреспондента BAQ.KZ.

Популярные специальности

Лидерами по дуальному обучению стали Алматы (16,8 тыс. студентов), Шымкент (9 тыс.) и Астана (8,1 тыс.). Среди областей в числе лидеров Туркестанская (9,8 тыс.), Жамбылская (6,8 тыс.) и Карагандинская (6,9 тыс.).

"Наибольший охват студентов дуальным обучением наблюдается по следующим специальностям: "Организация питания", "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта", "Сварочное дело (по видам)", "Механизация сельского хозяйства", "Швейное производство и моделирование одежды", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Электрооборудование (по видам и отраслям)", "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)", – рассказали в Минпросвещения на запрос BAQ.KZ.

При этом спектр востребованных направлений гораздо шире. К ним относятся хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство, организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте, программное обеспечение, вычислительная техника и информационные сети, технология машиностроения, а также эксплуатация и техническое обслуживание вагонов и рефрижераторного подвижного состава.

Есть ли эффект от такой модели?

Министерство просвещения считает дуальное обучение более эффективным по сравнению с традиционной моделью. Среди ключевых преимуществ: практикоориентированность, знакомство с традициями производства, трёхсторонняя ответственность и трудовой стаж.

"Работая в тесном контакте с будущим работодателем, колледж уже в ходе обучения учитывает производственные требования, которые предъявляет к своим потенциальным кадрам предприятие. Тем самым дуальная форма обучения обеспечивает более глубокую практическую подготовку, поскольку студенты получают навыки непосредственно на рабочем месте, что делает их более конкурентоспособными по сравнению с выпускниками традиционного обучения", – пояснили в министерстве.

Согласно Закону "Об образовании", в дуальной системе не менее 60% учебного времени отводится производственной практике. Такой подход позволяет студентам ещё в период обучения получить трудовой стаж продолжительностью от шести месяцев до полутора лет.

Насколько вовлечены работодатели?

В последние годы казахстанские предприятия активнее включаются в разработку и корректировку образовательных программ. Только в 2024 году в этой работе приняли участие более 5,9 тысяч работодателей, совместно с колледжами они разработали свыше 8 тысяч программ, из которых 2,2 тысяч — в рамках дуального обучения.

Кроме того, работодатели входят в состав индустриальных советов колледжей, где обсуждают актуальность и качество образовательных программ.

С какими трудностями сталкиваются колледжи

Несмотря на позитивные результаты, у дуальной системы остаются и проблемы. Колледжи сталкиваются с нехваткой рабочих мест для прохождения практики, а возрастные ограничения мешают вовлечению всех студентов.

"Возрастные ограничения обучающихся влияют на развитие дуального обучения: несовершеннолетние обучающиеся от 14 до 16 лет допускаются на рабочие места на предприятия лишь с согласия родителей и в ограниченных форматах, а в сферах с повышенной опасностью студенты обязаны быть не младше 18 лет", – отметили в министерстве просвещения.

Для стимулирования предприятий государство оплачивает труд наставников, а для колледжей предусмотрены дополнительные коэффициенты финансирования, учитывающие расходы на проведение практики и демонстрационных экзаменов.

"Ежегодно государством выделяется 10 тысяч мест в рамках госзаказа (на сегодня 30 тыс. чел., до 2029 года будут приняты 90 тыс. чел.) для обучения выпускников школ по заявкам предприятий с гарантированным трудоустройством по завершению обучения в колледже", – рассказали в ведомстве.

Трудоустройство выпускников

В свою очередь в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что отдельная статистика по выпускникам дуального и традиционного образования в стране не ведётся. Вместе с тем за последние четыре года колледжи окончили около 583 тысяч студентов, из которых 341 тысяча уже трудоустроена, а свыше 27 тысяч открыли собственное дело.

"На сегодняшний день на портале enbek.kz работодателями размещено всего 85,1 тыс. вакансий, из них по рабочим профессиям — 31,4 тыс. вакансий. В том числе по отраслям: профессии без квалификации – 9,9 тыс. чел., производство – 5,1 тыс. чел., транспорт и логистика – 3,3 тыс. чел., строительство и архитектура – 2,6 тыс. чел., проживание и питание – 1,4 тыс. чел.", – ответили в Минтруда на запрос BAQ.KZ.

Вместе с тем молодёжь по-прежнему сталкивается с проблемой несоответствия уровня зарплат ожиданиям. В Минтруда считают, что этот вопрос должен регулироваться рыночным балансом спроса и предложения.

2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. В его рамках запланирован целый комплекс инициатив — от профориентации школьников через платформу "Мансап компасы" и проведения ярмарок вакансий до интеграции колледжей с "Электронной биржей труда", что позволяет студентам оформлять практику и размещать резюме онлайн. Дополнительно реализуются программы "Первое рабочее место" и "Контракт поколений", направленные на поддержку молодых специалистов и передачу опыта от старших коллег.

По мнению экспертов, дуальная система обучения уже доказала свою эффективность: выпускники выходят на рынок труда с реальным опытом работы и востребованными навыками. Однако для полного раскрытия её потенциала необходимы дополнительные рабочие места для практики, более активное участие бизнеса и повышение привлекательности рабочих профессий среди молодёжи.