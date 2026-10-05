На границе усилили контроль после сообщений о возможной чуме в России

По сообщениям российских СМИ, в Иркутской области около 200 человек были помещены под медицинское наблюдение после выявления случая заболевания, при котором рассматривается подозрение на чуму. Министерство здравоохранения Казахстана отслеживает ситуацию в Иркутской области России после сообщения о случае с подозрением на особо опасную инфекцию. По предварительной оценке ведомства, риск завоза инфекции в Казахстан остается низким, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В Минздраве заявили, что ситуация находится на постоянном контроле, а в стране уже приняты превентивные меры.

Так, в пунктах пропуска через государственную границу проводится санитарно-карантинный контроль. На всех видах транспорта лиц с повышенной температурой, признаками заболевания или подозрением на особо опасные инфекции не выявлено.

"По предварительной оценке, риск завоза инфекции в Казахстан остается низким. Оценка ситуации и принимаемые меры будут уточняться по мере поступления официальной информации", - сообщили в министерстве.

В ведомстве также рекомендуют гражданам после поездок обращаться за медицинской помощью при появлении признаков заболевания и обязательно сообщать врачу о местах пребывания и датах поездки.

По имеющимся данным, российские специалисты продолжают эпидемиологическое расследование. Окончательный диагноз пока официально не подтвержден, устанавливаются источник и обстоятельства возможного заражения.

Под медицинским наблюдением находятся 197 контактных лиц. Признаков заболевания у них не выявлено, результаты лабораторных исследований отрицательные. В Шелеховской районной больнице проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

В воскресенье, 4 октября, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остается стабильной, случаев чумы не выявлено.

Причиной смерти 28-летней женщины в Иркутской области, по имеющейся информации, называется пневмония с неопределенной этиологией.

Минздрав Казахстана призвал граждан ориентироваться только на информацию из официальных источников.