Удар зеленых: Лидер партии Байтак называл конкурентов демагогами

Председатель Казахстанской партии зеленых «Байтақ» Азаматхан Амиртай на внеочередном V съезде партии высказался о политических силах, которые, по его словам, продолжают мыслить категориями прошлого.

«Политические соловьи Старого Казахстана по-прежнему что-то шепчут по привычке, хотя их давно никто не слышит. Но XXI век требует зеленой экономики, а не сладкой ностальгии по советской индустриализации», – сказал Азаматхан Амиртай.

По его словам, сегодня стране нужны конкретные подходы, основанные на зеленой экономике.

Он отметил, что в XXI веке развитие страны должно быть связано с зеленой экономикой.

Также он заявил, что в стране есть политики, чьи взгляды меняются в зависимости от обстоятельств.

«Встречаются у нас и политики, чьи взгляды меняются не от убеждения, а от того, откуда дует ветер. Сегодня они государственники, вчера были обличителями власти», — отметил председатель партии.

Амиртай заявил, что отдельные политические силы пытаются делить единый народ Казахстана.

«Есть и те, кто пытается делить единый народ Казахстана. Делят левыми электорат, будто справедливость – это чей-то отдельный товар. А между тем социальной справедливости жаждет все общество без исключения», — сказал Азаматхан Амиртай.

По его словам, социальная справедливость не должна принадлежать отдельной политической группе.

«Полумертвые демагоги пытаются утащить нас на кладбище советской власти. Туда, где еще можно ностальгировать по большевикам. Но у страны, которая строит три атомные энергетические станции, нет времени стоять у чужой могилы», — заявил Азаматхан Амиртай.

По его словам, предвыборная платформа партии строится вокруг формулы «чистый воздух, чистая вода, чистая земля».