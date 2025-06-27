"Есть порох в пороховницах": аким Акмолинской области удивил физподготовкой
Аким Акмолинской области впечатлил казахстанцев подтягиваниями на турнике.
Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38Сегодня, 18:38
113Фото: gov.kz
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поразил пользователей соцсетей, подтянувшись восемь раз на турнике во время открытия спортивного комплекса в Зеренде, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщается в публикации в Сети, объект был построен на возвращённые государству средства, изъятые в рамках борьбы с коррупцией. На торжественном открытии присутствовал также Генеральный прокурор Берик Асылов.
"Наш генерал доказал, что есть порох в пороховницах", — говорится в одном из комментариев к видео, где аким с лёгкостью выполняет серию подтягиваний.
Пользователи соцсетей похвалили главу региона за отличную физическую форму, простоту и участие в жизни области:
- "Молодец! Главное — простота, забота о людях и честность".
- "С каждым разом впечатляюсь нашим акимом. Здоровья и процветания!"
- "Не каждый сотрудник так сможет. Таким и должен быть генерал и аким".
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