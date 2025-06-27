Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поразил пользователей соцсетей, подтянувшись восемь раз на турнике во время открытия спортивного комплекса в Зеренде, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщается в публикации в Сети, объект был построен на возвращённые государству средства, изъятые в рамках борьбы с коррупцией. На торжественном открытии присутствовал также Генеральный прокурор Берик Асылов.

"Наш генерал доказал, что есть порох в пороховницах", — говорится в одном из комментариев к видео, где аким с лёгкостью выполняет серию подтягиваний.

Пользователи соцсетей похвалили главу региона за отличную физическую форму, простоту и участие в жизни области:

"Молодец! Главное — простота, забота о людях и честность".

"С каждым разом впечатляюсь нашим акимом. Здоровья и процветания!"

"Не каждый сотрудник так сможет. Таким и должен быть генерал и аким".