«Есть закон, но нас не пускают»: костанайцы требуют открыть доступ к пляжам

Аномальная жара этого лета обнажила давнюю проблему костанайских пляжей. На всю область приходится 25 официальных мест для купания, бесплатных среди них только шесть, остальные частные. Вход на платный пляж стоит от 1 000 до 1 500 тенге с человека, шезлонги, беседки и мангалы оплачиваются отдельно. Семье из четырех человек день у воды обходится примерно в 5 000 тенге. При этом закон запрещает не пускать людей к берегу.

Должны пускать, но не пускают

В прошлом году вступил в силу новый Водный кодекс, принятый 9 апреля 2025 года. Норма в статье 17 сформулирована жестко.

«Запрещается ограничение физическими и юридическими лицами доступа населения к водным объектам общего водопользования путем установления заграждений, охранных пунктов, запрещающих знаков, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом», – говорится в документе.

Там же закреплено само право человека на воду, и оно не зависит ни от чьего разрешения.

«Каждый человек имеет право общего водопользования для удовлетворения личных потребностей в отдыхе, туризме, любительском (спортивном) рыболовстве и иных формах досуга и рекреации, не предполагающих осуществления хозяйственной или предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан», – сказано в той же статье.

Фото Аскар Кенжетаев

Река и берег остаются государственными. Никто не выкупал водоем в собственность, бизнес арендует участок и вкладывается в инфраструктуру, поэтому продавать он может сервис, но не сам подход к воде. Летом прошлого года об этом отдельно напоминало Министерство водных ресурсов и ирригации. Там подчеркнули, что плата берется за услуги, а проход к воде остается бесплатным.

На бумаге вопрос решен. На деле костанайцы упираются в шлагбаум.

«Просто наглеют, по-другому не скажешь! Есть закон, но нас никто так и не пускает на частные базы отдыха. Мы с детьми, например, живем рядом с базой отдыха «Мишутка», но владельцы запретили туда идти!» – рассказала мама двоих детей Анастасия Корбун. «Жара в этом году нереальная. На городском пляже яблоку негде упасть! Попробовали пройти на ближайший пляж «Мохито», но нам сказали платить. Но нашей семье только за вход нужно отдать почти 5 000 тенге!» – сетует горожанка Асем Ибрашева.

Фото Аскар Кенжетаев

Дело не только в цене, хотя 5 000 тенге за один вход для многих семей неподъемная сумма. Отдых с маленькими детьми непредсказуем. Можно просидеть у воды полдня, а можно уйти через час из-за капризов. Еду с собой на базы часто проносить не разрешают, а на месте она дорогая. Платить полную цену за час на пляже никто не хочет.

А если утонут?

Вопрос дошел до Палаты предпринимателей Костанайской области. Подняли его не жители, которым негде купаться, а сами владельцы платных пляжей.

«Вопрос обсуждался, но к единому мнению пока не пришли, поэтому решили собраться еще раз. Водный кодекс регулирует этот вопрос на бумаге, но на деле предприниматели считают, что есть много нюансов, которые они пока не могут соблюсти», – сообщили в Палате предпринимателей региона.

Бизнес настаивает, что выполнить норму почти невозможно.

«Пляж потому и платный, потому что мы вложили в него свои деньги. Расчистили реку, завезли хороший песок, платим зарплату спасателям, содержим пляж в полной чистоте. Теперь же к нам идут все, кому не лень, включая пьяных и не вполне адекватных, и ссылаются на свободный доступ!» – возмущается владелец пляжа «Мишутка» Михаил Корнеев.

Фото Аскар Кенжетаев

По его словам, свободный доступ выливается в ежедневные конфликты между охраной и отдыхающими. Есть и второй довод. На каждом платном пляже посчитано количество спасателей и заложена расчетная вместимость. Если заходить может кто угодно и сколько угодно, никто не гарантирует, что дежурная смена вытащит всех, кто начнет тонуть.

В ДЧС отвечают коротко.

«Частники обязаны обеспечить свободный доступ к урезу воды длиной 10 метров. Если кто-то ведет себя неадекватно, вызывать полицию. Единственный запрет на посещение это когда пляж не работает», – говорит начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области Айдос Ахметов.

Что делать с дополнительной нагрузкой на спасателей платных пляжей, не отвечает пока никто. Людей отправляют на бесплатные.

Один пляж на четверть миллиона горожан

В Костанае бесплатный пляж один, и даже после реконструкции он не вмещает всех желающих.

«Городской пляж рассчитан примерно на 5 000 отдыхающих. Это самый большой бесплатный пляж в Костанае. Но в будущем нужно, конечно, строить еще», — отметили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная.

В областном центре живет около 265 тысяч человек, во всей области, по данным Бюро национальной статистики, 820 тысяч. На них приходится 19 официальных пляжей, из которых 13 платных и 6 бесплатных. Даже если предположить, что каждый пляж региона такой же большой, как главный городской, а это заведомо щедрое допущение, все официальные места для купания примут максимум около 95 тысяч человек. Бесплатные при таком расчете рассчитаны примерно на 30 тысяч, это меньше четырех процентов жителей области. В реальности цифры ниже, потому что костанайский пляж самый вместительный, остальные меньше.

Два года разговоров о спасателях

О нехватке бесплатных пляжей говорили еще два года назад. Тогда представители ДЧС предлагали открыть как минимум два муниципальных места для купания в северной части города, в районе КСК и в строящемся микрорайоне Кунай.

«Мы готовы завезти песок и оборудовать еще два официальных пляжа всем необходимым. Но как быть со спасателями?» – говорили в ведомстве.

Штатных единиц не хватало, поэтому предложили привлекать спасателей из числа общественности. Тогда уперлись в оплату их труда. Аким города поручил профильным ведомствам сначала разработать механизм оплаты, а уже потом вернуться к вопросу о новых пляжах. Прошло два года. Механизма нет, пляжей нет, проблема выросла.

Девять погибших

Из-за нехватки официальных мест люди купаются где придется. В необорудованных местах с крутым заросшим берегом, в зонах с сильным течением, в грязной воде. Такие места регулярно попадают в сводки ЧС.

С начала года в области утонули девять человек, среди них дети. Последняя трагедия произошла 13 августа. В районе поселка Нечаевка Костанайского района погибли отец и его дочь, они купались в неположенном месте с сильным течением. Двумя месяцами ранее в том же районе, у поселка Алтын Дала, утонули пожилой мужчина и его шестилетний внук.

За весь прошлый год в области зафиксировали восемь случаев гибели на воде. В этом году девять набралось уже к середине августа, а купальный сезон закрывается только 31 августа.