Эстония построит 150 бункеров на границе с Россией

Эстония планирует построить 150 бункеров в приграничном уезде Ида-Вирумаа для укрепления обороны на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Мартин Херем в парламенте, отвечая на вопрос депутата Арво Аллера. По словам министра, около 100 бункеров разместят на государственной земле, ещё 50 — на муниципальных и частных участках.

Для строительства на частной территории властям предстоит договориться с владельцами. Эстония также намерена увеличить финансирование оборонных программ для молодёжи, в том числе обучения работе с беспилотниками. На фоне войны России против Украины страны Балтии и другие государства Европы усиливают меры безопасности.

Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария также обсуждают с Еврокомиссией и Украиной создание так называемой «стены дронов» для защиты от беспилотников.