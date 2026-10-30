Эстония построит 150 бункеров на границе с Россией
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Эстония планирует построить 150 бункеров в приграничном уезде Ида-Вирумаа для укрепления обороны на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Мартин Херем в парламенте, отвечая на вопрос депутата Арво Аллера. По словам министра, около 100 бункеров разместят на государственной земле, ещё 50 — на муниципальных и частных участках.
Для строительства на частной территории властям предстоит договориться с владельцами. Эстония также намерена увеличить финансирование оборонных программ для молодёжи, в том числе обучения работе с беспилотниками. На фоне войны России против Украины страны Балтии и другие государства Европы усиливают меры безопасности.
Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария также обсуждают с Еврокомиссией и Украиной создание так называемой «стены дронов» для защиты от беспилотников.
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