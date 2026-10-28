В Туркестанской области создают хлопково-текстильный кластер стоимостью более 200 млрд тенге

В Туркестанской области поэтапно реализуется хлопково-текстильный кластер совместно с китайской компанией Xinjiang Lihua (Group). Проект стоимостью более 200 млрд тенге предусматривает создание полного производственного цикла — от выращивания хлопка до выпуска готовых текстильных изделий.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал важность глубокой переработки сельхозпродукции и развития водосберегающих технологий. Президент поручил Правительству создать условия для распространения успешного опыта и своевременно поддерживать инвесторов.

Производственные площадки кластера расположены в специальной экономической зоне «TURAN» в Туркестане, городе Арысь и Отырарском районе. Проект предусматривает создание 4 150 рабочих мест, в том числе 3 100 постоянных и 1 050 сезонных.

В 2024–2025 годах были реализованы проекты по строительству прядильной фабрики, хлопкоперерабатывающих заводов, предприятия по выпуску ПВХ-труб и ленты для капельного орошения. Прядильная фабрика стоимостью 22,5 млрд тенге рассчитана на производство 16 тысяч тонн пряжи в год. Каждый из двух хлопкоперерабатывающих заводов в Отырарском районе сможет перерабатывать до 90 тысяч тонн хлопка ежегодно.

Следующий этап предусматривает развитие ткачества, крашения, отделки и пошива готовой продукции. До конца 2026 года планируется запустить четыре производственных объекта, включая швейную и текстильную фабрики, красильно-отделочное производство и предприятие по переработке семян хлопчатника. Проектные мощности предусматривают выпуск до 4 млн комплектов домашнего текстиля и 47 млн метров ткани в год.

Особое внимание уделяется рациональному использованию воды. В рамках кластера внедряются технологии капельного орошения, автоматизированные системы полива и современные методы контроля влажности почвы. Это позволит эффективнее использовать водные ресурсы и повысить устойчивость хлопководства.

Реализация проекта будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности, созданию новых рабочих мест и расширению возможностей для местных предпринимателей. Объединение всех этапов производства позволит увеличить долю глубокой переработки хлопка, выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, обеспечивать внутренний рынок и наращивать экспорт.

Главная цель проекта — перейти от экспорта сырья к производству готовой конкурентоспособной продукции.