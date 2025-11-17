Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что прямые инвестиции Эстонии в экономику Казахстана с 2005 года превысили 128 млн долларов. Об этом он сообщил в ходе официальных переговоров с лидером Эстонии в Акорде, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что Казахстан и Эстония активно взаимодействуют в международных организациях и придерживаются схожих подходов к ключевым региональным и глобальным вопросам — от обеспечения мира и стабильности до устойчивого развития.

Особый акцент в выступлении был сделан на экономическое сотрудничество, которое остается одним из главных направлений двусторонних отношений. Сегодня в Казахстане успешно работают более 80 эстонских компаний, в том числе в сфере логистики (CF&S Kazakhstan LLP), почтовых услуг (Omniva) и цифровых сервисов (Bolt).

Токаев подчеркнул, что участие представительной бизнес-делегации из Эстонии говорит о высокой заинтересованности Таллинна в расширении партнерства. Казахстан, по его словам, готов оказывать всестороннюю поддержку эстонскому бизнесу.

Президент также выделил важность углубления культурно-гуманитарных связей, а образование и науку назвал одними из наиболее перспективных направлений взаимодействия.