«Эта Куба падет»: кубинская делегация покинула зал ООН после речи Трампа

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой Кубы на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Во время его речи кубинская делегация демонстративно покинула зал заседаний. Трамп назвал Кубу «полностью несостоявшимся государством» и заявил, что коммунистическое правительство страны находится под самым сильным давлением за всю историю.

Он также заявил, что «коммунизм никогда не придет в Америку — но свобода придет на Кубу». Трамп обвинил власти Кубы в сотрудничестве с левыми и коммунистическими организациями в США, включая Коммунистическую партию США, «Антифа» и «Демократических социалистов Америки».

В последние месяцы Вашингтон усилил давление на Гавану и ввел дополнительные санкции, что усугубило экономические и энергетические проблемы Кубы. Трамп ранее призывал кубинское руководство заключить сделку и изменить политический и экономический курс страны, а также дистанцироваться от Китая и России.