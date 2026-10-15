Этап Кубка мира по плаванию стартовал в Астане

В Астане стартовал заключительный этап Кубка мира по плаванию. Международные соревнования впервые проходят в Казахстане и продлятся до 17 октября.

Турнир принимает спортивный комплекс «Барыс Арена». За медали поборются ведущие пловцы мира, в том числе олимпийские чемпионы и призеры, а также победители и призеры чемпионатов мира.

На домашнем этапе Казахстан представляют 22 спортсмена. В состав национальной сборной вошли Александр Румынский, Даниил Черепанов, Максим Клименко, Софья Сподаренко, Аделаида Пчелинцева, Егор Василенко, Глеб Коваленя, Даниил Чужинов, Раид Хиссамиев, Мансур Балтемир, Еламан Бибулаев, Артём Шевченко, Айбат Мырзамуратов, Анатолий Руденко, Ришат Жумагулов, Адильбек Мусин, Артур Миронов, Максим Сказобцов, Егор Попов, Фёдор Диденко, София Абубакирова и Галимжан Балабек.

Официальная церемония открытия соревнований состоится сегодня в 17:30.

В 2026 году Кубок мира проходит в рамках серии Silk Road Tour, объединившей три города. Первые два этапа состоялись в Баку (Азербайджан) и Ташкенте (Узбекистан), а заключительный принимает столица Казахстана.

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