Этноаул с круглогодичными юртами и бунгало построят в Абайской области
Общая стоимость строительства составит 1,2 млрд тенге.
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В Абайском районе начато строительство туристического комплекса "Этноаул Жидебай", передает BAQ.KZ.
Комплекс будет возведен в рамках акции "Туған жерге туыңды тік" и к 180-летию Абая на территории мавзолея "Абай-Шакарим" в Абайском районе.
Комплекс охватит территорию площадью 60 гектаров. Инициатор проекта – меценат Бектас Медгатов. Общая стоимость строительства составит 1,2 млрд тенге. Цель проекта – развитие туризма в регионе, популяризация духовно – культурного наследия и превращение Жидебая в одно из международных туристических направлений.
В акимате области заверили, что в состав комплекса войдут круглогодичные юрты и гостиницы в стиле бунгало, этно – SPA – центр, объекты общественного питания. Также предусмотрены ипподром, зоопарк, конференц-зал, зоны для тимбилдинга, станции зарядки электромобилей и линия розлива кумыса.
После запуска проекта будет создано 50 постоянных рабочих мест, что позволит трудоустроить местных жителей и даст импульс развитию туризма в регионе.
Аким области Берик Уали отметил, что проект не только придаст новый импульс туристической отрасли района, но и положительно скажется на экономике региона.
"Происходящая из этих мест династия Кулжановых поддержала нашу инициативу "Туған жерге туыңды тік" и приступает к реализации проекта по созданию зоны отдыха рядом с их родным краем – вблизи Жидебая. Этот вопрос давно поднимался как жителями района, так и туристами. От имени всей области выражаю искреннюю благодарность семье Кулжановых за вклад в осуществление мечты народа. Кроме того, меценат Бектас Шынгысулы начнёт строительство гостиницы площадью более 1200 квадратных метров в селе Карауыл. В составе гостиничного комплекса будут современный ресторан, кофейня, летняя терраса, детская игровая зона и бильярдный зал. После завершения проекта ещё 15 человек получат постоянную работу. Реализация этих проектов будет всесторонне поддержана со стороны местной администрации", – подчеркнул глава региона.
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