В Абайском районе начато строительство туристического комплекса "Этноаул Жидебай", передает BAQ.KZ.

Комплекс будет возведен в рамках акции "Туған жерге туыңды тік" и к 180-летию Абая на территории мавзолея "Абай-Шакарим" в Абайском районе.

Комплекс охватит территорию площадью 60 гектаров. Инициатор проекта – меценат Бектас Медгатов. Общая стоимость строительства составит 1,2 млрд тенге. Цель проекта – развитие туризма в регионе, популяризация духовно – культурного наследия и превращение Жидебая в одно из международных туристических направлений.

В акимате области заверили, что в состав комплекса войдут круглогодичные юрты и гостиницы в стиле бунгало, этно – SPA – центр, объекты общественного питания. Также предусмотрены ипподром, зоопарк, конференц-зал, зоны для тимбилдинга, станции зарядки электромобилей и линия розлива кумыса.

После запуска проекта будет создано 50 постоянных рабочих мест, что позволит трудоустроить местных жителей и даст импульс развитию туризма в регионе.

Аким области Берик Уали отметил, что проект не только придаст новый импульс туристической отрасли района, но и положительно скажется на экономике региона.