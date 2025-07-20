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Этноаул с круглогодичными юртами и бунгало построят в Абайской области

Общая стоимость строительства составит 1,2 млрд тенге.

Сегодня, 10:31
АВТОР
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Акимат Абайской области Сегодня, 10:31
Сегодня, 10:31
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Фото: Акимат Абайской области

В Абайском районе начато строительство туристического комплекса "Этноаул Жидебай", передает BAQ.KZ.

Комплекс будет возведен в рамках акции "Туған жерге туыңды тік" и к 180-летию Абая на территории мавзолея "Абай-Шакарим" в Абайском районе.

Комплекс охватит территорию площадью 60 гектаров. Инициатор проекта – меценат Бектас Медгатов. Общая стоимость строительства составит 1,2 млрд тенге. Цель проекта – развитие туризма в регионе, популяризация духовно – культурного наследия и превращение Жидебая в одно из международных туристических направлений.

В акимате области заверили, что в состав комплекса войдут круглогодичные юрты и гостиницы в стиле бунгало, этно – SPA – центр, объекты общественного питания. Также предусмотрены ипподром, зоопарк, конференц-зал, зоны для тимбилдинга, станции зарядки электромобилей и линия розлива кумыса.

После запуска проекта будет создано 50 постоянных рабочих мест, что позволит трудоустроить местных жителей и даст импульс развитию туризма в регионе.

Аким области Берик Уали отметил, что проект не только придаст новый импульс туристической отрасли района, но и положительно скажется на экономике региона.

"Происходящая из этих мест династия Кулжановых поддержала нашу инициативу "Туған жерге туыңды тік" и приступает к реализации проекта по созданию зоны отдыха рядом с их родным краем – вблизи Жидебая. Этот вопрос давно поднимался как жителями района, так и туристами. От имени всей области выражаю искреннюю благодарность семье Кулжановых за вклад в осуществление мечты народа. Кроме того, меценат Бектас Шынгысулы начнёт строительство гостиницы площадью более 1200 квадратных метров в селе Карауыл. В составе гостиничного комплекса будут современный ресторан, кофейня, летняя терраса, детская игровая зона и бильярдный зал. После завершения проекта ещё 15 человек получат постоянную работу. Реализация этих проектов будет всесторонне поддержана со стороны местной администрации", – подчеркнул глава региона.

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