Этнофестиваль «Сокровище Хан-Тенгри» в Алматинской области собрал гостей из 10 стран

В урочище Шалкоде Алматинской области стартовал международный этнофестиваль «Сокровище Хан-Тенгри», посвященный 90-летию Райымбекского района. Масштабное мероприятие объединило участников из Казахстана и десяти зарубежных стран, сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.

В рамках фестиваля на территории урочища установили около 150 белых юрт. Для гостей организовали тематические выставки, где представлены лучшие работы казахстанских и зарубежных мастеров декоративно-прикладного искусства, этнодизайнеров и художников, а также национальные блюда и продукция местных сельхозпроизводителей.

В программу вошли соревнования по национальным видам спорта, этнокультурные мероприятия и реконструкция традиционного кочевого перехода на жайлау Каркара, познакомившая гостей с историей, культурой и обычаями казахского народа. Особый интерес у посетителей вызвало шествие ремесленников из разных стран.

Фестиваль посетили гости из Китая, Турции, России, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Армении, Узбекистана и Грузии, а также представители различных регионов Казахстана.

На торжественном открытии советник Президента Казахстана Малик Отарбаев зачитал поздравительное письмо главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент отметил богатую историю Райымбекского района, вклад его жителей в развитие страны и выразил благодарность всем, кто участвует в развитии региона.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что Нарынкольский край является одним из духовных центров Казахстана и родиной многих выдающихся личностей, среди которых Бердибек Сокпакбаев, Мукагали Макатаев, Сагат Ашимбаев, Баккожа Мукай, Еркин Ибитанов и Оразалы Досбосынов.

Глава региона также отметил высокий туристический потенциал района. По его словам, пик Хан-Тенгри, озера Тузколь и Тастау, а также жайлау Шалкоде создают благоприятные условия для развития экологического, этнографического, горного туризма и альпинизма. Кроме того, район остается одним из ключевых сельскохозяйственных центров области, известным производством картофеля, зерновых культур и развитием животноводства.

Праздничные мероприятия проходят в течение трех дней. В программу юбилея вошли республиканский айтыс школьников памяти акына Оразалы Досбосынова, научно-познавательная конференция, посвященная творчеству Мукагали Макатаева, гала-концерт с участием артистов области и звезд казахстанской эстрады.

Завершится фестиваль республиканскими скачками «Жолан жүйрігі», соревнованиями по национальным видам спорта, а также экологической акцией в рамках программы «Таза Қазақстан», направленной на сохранение чистоты уникальной природной территории.