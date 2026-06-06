Этногастрофестиваль в Каркаралинске собрал более 20 тысяч человек

На один день Каркаралинск стал столицей кумыса. Более 20 тысяч человек приехали из всего Казахстана, чтобы попробовать этот традиционный напиток степей. Производители привезли 30 тонн национального напитка.

Открывая праздник, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил важность сохранения традиций.

— Сегодня чем стремительнее развивается мир технологий, тем больше люди ценят всё натуральное. Именно поэтому во всём мире растёт интерес к органическим продуктам и экологически чистому питанию. Для казахского народа это не ново. Наши предки испокон веков жили в гармонии с природой. И вкус этой природной чистоты сохранился в кумысе. Сегодня кумыс — это не только часть традиций, но и элемент современной экономики, гастротуризма и национального бренда. Каждый народ узнают не только по истории и культуре, но и по национальной кухне, — сказал глава региона.

Поздравительные письма в адрес организаторов и участников направили Сенат и Мажилис Парламента РК, а также заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева.

За право стать лучшим борются 37 кумысоделов.

— Каждый из участников конкурса прошёл тщательный отбор — мы проводили лабораторный анализ напитка, ездили смотреть хозяйства. Свою оценку даст жюри. В его составе восемь человек: учёные-биохимики, общественные и культурные деятели. А также проводится онлайн и офлайн-голосование среди гостей фестиваля, — рассказывает автор проекта BaiQymyz Жумажан Калтаев.

Среди членов жюри общественный деятель Канат Айтбаев — отец всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергенова.

— Очень трудно сделать выбор и сказать, что кто-то лучший. Вся представленная продукция высокого уровня. Мы постараемся максимально объективно дать оценку. Очень значимо, что этот фестиваль проходит на лоне природы Каркаралинска. Это не только способствует популяризации казахской культуры и традиций, но и развивает туристический потенциал региона, — считает Канат Айтбаев.

Среди участников кумысоделы из Каркаралинского района. Амбассадоры праздника — крестьянское хозяйство Қарынши из селаТегісшілдік. В прошлом году на первом фестивале BaiQymyz они заняли второе место. Сегодня они настроены взять победу.

Кумыс объединяет народы и национальности. «Мы все казахи», — говорит глава фермерского хозяйства Алексей Ефремов. К их палатке выстаивается очередь. Супруга разливает кумыс, а сам Алексей в этот момент взбивает его в традиционном күбі.

— Готовить национальный напиток по традиционным технологиям я учился у аксакалов. Этим делом занимаюсь профессионально 12 лет, а кобыл доил ещё со школы. Особенность моего напитка в том, что я делаю его на основе копчёного казы, — рассказал Алексей Ефремов.

На фестиваль можно было приехать бесплатно из Караганды: организовали специальные рейсы туда и обратно.

Не только кумыс, но и различные традиционные блюда можно попробовать на празднике. На площадке работают фудтраки и фудкорты.

А для поклонников национальных видов спорта тоже много увлекательного:

байга, кокпар, аударыспак, традиционная стрельба из лука, жамбы ату, тенге илу.

Ермаганбет Булекпаев приветствовал участников соревнований и напутствовал их на победу.

А тем временем на главной сцене выступают творческие коллективы, создавая атмосферу.

Праздник продолжится до позднего вечера.

Участников ждёт самое главное событие — подведение итогов конкурса «Лучший кумыс», общий призовой фонд которого — 10 млн тенге. Главный приз за 1-е место — 5 млн тенге.