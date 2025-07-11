В Астане продолжается фестиваль Comic Con Astana, который в этом году вновь собрал не только фанатов комиксов, фантастики и видеоигр, но и мировых кинозвёзд. Одним из главных гостей стал американский актёр Эсай Моралес, известный по ролям в фильмах "Миссия невыполнима: Смертельная расплата", "Ла Бамба" и сериале "Озарк", передаёт BAQ.KZ.

Приехав в столицу Казахстана впервые, Моралес не только пообщался с поклонниками, но и с удовольствием открыл для себя местную гастрономическую культуру – и, по его признанию, был искренне поражён.

"Я, конечно, не помню названия всех блюд, которые пробовал, но точно помню лагман. Это блюдо было очень лёгким, воздушным – настолько, что его можно съесть четыре–пять тарелок и не почувствовать тяжести. Оно абсолютно не перегружает организм, и это удивительно", – рассказал актёр.

По его словам, именно в Казахстане он вновь ощутил вкус еды, напоминающей ему детство – ту, что готовили 50–60 лет назад, с упором на питательность, а не на быструю прибыль и промышленную обработку.

"Мне вообще очень нравится ваша еда – она питательная, насыщенная нутриентами. Здесь, в отличие от Запада, в пище меньше переработки и больше натуральности. Даже витамины ощущаются иначе", – отметил Моралес.

Он также обратил внимание на высокое качество местных продуктов. В частности, актёр был удивлён, узнав, что казахстанскую пшеницу экспортируют в Италию, где особенно ценится качество макаронных изделий.

"А итальянцы – народ гордый, особенно когда речь идёт о пасте. И если они используют вашу пшеницу – это многое значит. Она действительно особенная", – поделился актёр.

Среди любимых вкусов он выделил кинзу и сахар, отметив их "сильный детокс-эффект", и, конечно, традиционные мясные блюда.

"Вчера я почти попробовал конину – был близко, но в итоге выбрал стейк. И ни капли не пожалел – мясо здесь просто невероятное", – говорит он.

Особое место в сердце Моралеса заняли манты и баурсаки.

"Манты – это просто фантастика. Я их называю “большими пельменями”. Внутри – сочное мясо, бульон, аромат – всё вместе создаёт настоящее гастрономическое удовольствие. А ваши баурсаки… Я даже не заметил, как съел сразу пять! Это действительно еда, в которую невозможно не влюбиться", – с улыбкой отметил он.

Также актёр пошутил, что с казахской кухней стоит быть осторожным: если он будет продолжать есть в таком темпе, то рискует стать слишком тяжёлым, чтобы вернуться домой.

Comic Con Astana продолжается, и впереди у зрителей – встречи с ещё многими звёздами, обсуждения любимых вселенных и, конечно, вкусная казахская кухня, способная удивить даже самых искушённых гостей из Голливуда.