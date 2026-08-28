«Это необходимо молодому поколению»: Глава государства об отношении к истории

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости объективного отношения к истории страны и исторической памяти. Об этом Глава государства сказал на первой сессии Курултая первого созыва, передает BAQ.KZ.

В своем выступлении Президент отметил важность формирования гармоничного национального самосознания. По его словам, особое значение этот вопрос имеет для молодого поколения.

«Нельзя отравлять память народа сомнительными фактами и искаженными сведениями. Подобные действия ослабляют веру в прошлое и надежду на будущее», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что история и литература страны не должны восприниматься исключительно как хроника жертв, страданий и трагедий. При этом переломные и трагические страницы прошлого, по его словам, никогда не должны предаваться забвению.

«Однако страдания, которые пережил наш народ, не могут быть основой нашей национальной идентичности. История нации состоит не только из поражений и неудач, в нашей истории было достаточно триумфальных побед и достижений», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал не рассматривать мировую историю, историю отдельных народов и собственной нации поверхностно и однобоко.

«Мы должны подходить к своей истории не с грузом прошлых обид, а с ясным пониманием высших интересов нашей нации. Это необходимо, прежде всего, молодому поколению», – подчеркнул Глава государства.

Глава государства также затронул вопросы развития человеческого потенциала. Он отметил, что Казахстан постепенно переходит на инновационный путь с опорой на науку, цифровые технологии и искусственный интеллект.

По словам Президента, государство продолжит создавать условия для самореализации способных и трудолюбивых граждан, а молодежи необходимо разъяснять ценность труда и самодисциплины для достижения успеха.