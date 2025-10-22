Министр культуры и информации Аида Балаева считает, что так называемая "культура отмены" не приведет ни к чему хорошему. Об этом она высказалась в кулуарах Мажилиса, передает BAQ.KZ.

"Ни к чему хорошему это не приведет. Больше всего страдает, конечно, малый и средний бизнес, которая основа нашей стабильности. Поэтому, знаете, когда мы начинаем тиражировать и поддерживать людей, которые хотят все "отменить", это неправильно", - сказала Балаева.

Так называемая "культура отмены" (cancel culture) - это социальное явление, при котором публичные личности, компании или бренды подвергаются общественному осуждению, бойкоту или исключению из публичного поля за высказывания или действия, считающиеся неприемлемыми.

В Казахстане культура отмены также активно проявляется в социальных сетях — пользователи нередко призывают к бойкотам, отмене концертов или закрытию заведений.