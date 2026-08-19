«Это нужно и людям, и горам»: Тайжан — о проекте Кок-Жайлау

Мухтар Тайжан отметил, что горнолыжный проект на Кок-Жайлау имеет большое стратегическое значение.

Вопрос развития территории Кок-Жайлау, одного из живописных мест Алматы, уже не раз становился предметом общественного обсуждения. Часть экспертов считает, что реализация проекта позволит вывести региональный туризм на новый уровень и привлечь больше иностранных туристов. Мы узнали мнение общественного деятеля Мухтара Тайжана о возможных преимуществах проекта и его значении для города.

По словам Тайжана, горнолыжный проект на Кок-Жайлау важен сразу по нескольким причинам.

«Во-первых, этот проект нужен людям. Во-вторых, он нужен самим горам. Почему? Возможность бывать в горах, дышать чистым воздухом, активно заниматься спортом полезна для здоровья человека в любом возрасте. Поэтому в горах должна быть инфраструктура», — считает Мухтар Тайжан.

Он также высказался о том, насколько доступным может быть отдых на новом курорте.

«Здесь возникает вопрос: насколько дорогим или доступным будет проект. По предварительным расчетам, день катания на Кок-Жайлау будет стоить около 14 тысяч тенге. На Шымбулаке цена доходит до 25 тысяч тенге, потому что это частный курорт. Кок-Жайлау планируется как государственный курорт, поэтому цены там должны быть ниже. Кроме того, предусматриваются льготы для многодетных семей, пенсионеров и ветеранов», — сказал он.

Отдельно общественный деятель остановился на преимуществах канатной дороги, которую планируют использовать для подъема на курорт.

«Сегодня в Алматы фактически есть два основных пути в горы — через проспект Достык или улицу Навои. В выходные там постоянно возникают пробки, и алматинцы это хорошо знают. Если появится канатная дорога, люди смогут добираться до Кок-Жайлау без автомобиля или автобуса. Это также снижает нагрузку на природу: мы не вытаптываем траву, не оставляем мусор вдоль дороги. Во всем мире канатные дороги широко используются именно потому, что это удобно. Они есть не только в Европе, США и Азии, но и в соседних Кыргызстане и Узбекистане. Чем больше таких возможностей будет в Алматы, тем больше людей смогут заниматься активным отдыхом», — отметил Тайжан.

По его мнению, развитая инфраструктура может быть полезна и для самой горной территории.

«Когда инфраструктуры нет, природа тоже страдает. Людей в горах все равно становится больше, особенно после пандемии коронавируса. Чем больше автомобилей, тем больше пробок и выхлопов, которые могут вредить зеленым насаждениям. Канатная дорога, напротив, не создает такого воздействия. Поэтому подобная инфраструктура может быть полезна и природе, и людям», — считает он.

С момента обсуждения проекта Кок-Жайлау в обществе неоднократно звучали опасения по поводу возможного вреда экологии. Мухтар Тайжан считает такие оценки необоснованными.

«Подобные утверждения, на мой взгляд, чаще звучат от людей, которые недостаточно хорошо знакомы с этой сферой. Как я уже говорил, канатная дорога сама по себе не наносит природе вреда: она работает на электричестве, практически не создает шума и не производит выхлопов. В Европе и Азии экологические требования очень строгие, однако канатные дороги там активно строят. Если бы их серьезный вред для природы был доказан, эти страны не использовали бы такую инфраструктуру», — сказал общественный деятель.

Мухтар Тайжан также прокомментировал компанию, которая может быть задействована в реализации проекта. По его словам, речь идет о французской POMA.

«POMA — известная международная компания с серьезной репутацией. Если она будет заниматься этим проектом, то, думаю, он будет реализован на мировом уровне. Это компания, которая работает по международным стандартам и дорожит своим именем», — отметил Тайжан.

По словам общественного деятеля, развитие такого курорта может способствовать увеличению туристического потока в Казахстан.

«Для иностранных туристов будет действовать другая стоимость — без льгот. Поэтому их приезд будет приносить дополнительный доход. Если проект реализуют, ежегодный экономический эффект для Алматы и Казахстана в целом может составлять до 1 млрд долларов. Если государство вложит в проект около 1,5 млрд долларов, то в дальнейшем эти деньги будут работать на экономику из года в год. Причем доход получит прежде всего малый и средний бизнес: турист пользуется такси, останавливается в гостинице, покупает товары и услуги. Появятся новые рабочие места, молодые люди смогут работать гидами, переводчиками. Это проект, польза от которого может сохраняться очень долго, потому что туристы будут приезжать ежегодно», — сказал он.

Тайжан также привел примеры зарубежных горнолыжных курортов, которые, по его мнению, стали важной частью экономики своих стран.

«Я бывал на горнолыжных курортах Австрии и Андорры. Если говорить об Андорре, когда-то это была страна с невысоким уровнем доходов, где значительную роль играло сельское хозяйство. Около 70 лет назад там начали активно развивать горнолыжные курорты, и сегодня это одна из обеспеченных стран мира. Не говоря уже о Европе и США. Пока мы спорим внутри страны, соседний Узбекистан уже построил курорт “Амирсой”. В начале этого года я был там и видел все своими глазами: местные жители получили работу, молодежь занимается спортом. Кыргызстан развивает “Ала-Арчу”, строятся и другие курорты, в том числе в Жыргалане. В Азербайджане есть “Шахдаг”, в Грузии — “Гудаури”. Почему они это делают? Потому что такие проекты выгодны экономике и населению. Нам нельзя отставать. Казахстанский курорт вполне может быть не хуже», — сказал Мухтар Тайжан.

По его мнению, проект также способен дать дополнительные возможности молодежи и малому и среднему бизнесу.

«Такой курорт может приносить до 1 млрд долларов в год. Эту возможность нельзя упускать. Я говорил об этом еще в 2018–2019 годах и своей позиции не изменил», — резюмировал Мухтар Тайжан.

Напомним, ранее Мухтар Тайжан также высказывался о распространенных мифах, связанных с проектом Кок-Жайлау.