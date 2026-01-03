Медицинские работники благодарны за закон, защищающий их от недоброжелателей, передает BAQ.kz.

По мнению президента Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслава Локшина, на протяжении последних 10-15 лет профессиональное сообщество наблюдало рост негативного отношения к медицинским работникам. Нередки были случаи нападения на врачей, в том числе на сотрудников скорой помощи. Поэтому подписанный Главой государства Закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы стал как никогда своевременным.

"Врач – не Бог и он не всегда может победить болезнь, имеет право на ошибку, при этом действительно возникают непонимание или даже конфликтные ситуации, открыто направленные на нанесение вреда здоровью, унижение, насилие над медицинским работникам. Мы были свидетелями смерти врача, когда пациент убил доктора - известного гастроэнтеролога Юрия Шумкова, мы видели нападение на врача - уролога, мы видели избиение среднего медицинского персонала в Алматинской области. Это недопустимые вещи", - прокомментировал Вячеслав Локшин.

Профессор медицины подчеркнул, что врач исполняет свои обязанности и не всегда оказывается победителем над болезнью. Иногда пациенты теряют близких, но это не должно являться основанием совершать над медработниками насилие и причинять вред их здоровью.

"Мы можем лишиться квалифицированных медицинских работников, потому что никто не хочет подвергать себя риску. Врач будет думать: "Сложный больной – лучше отказаться". И для того, чтобы врач понимал, что он защищен, нужны были нормы защиты. На эти бесчинства, можно сказать, отреагировал и Глава государства. Сегодня у нас есть некая защита, это охладит многие "горячие головы". Люди поймут, что врача надо защищать", - продолжил спикер.

Напомним, Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан".Согласно документу за угрозу применения насилия в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи положен штраф от 200 до 500 МРП. Либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 300 часов, или ограничение или лишение свободы сроком до двух лет. При наличии отягчающих обстоятельств наказание меняется – от двух до трёх лет ограничения или лишения свободы.

Если в отношении медработника применили насилие, не опасное для жизни и (или) здоровья, назначается штраф в размере от 500 до 1000 МРП. Или исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы сроком от двух до трёх лет. При наличии отягчающих обстоятельств усиливает наказание – от трёх до семи лет ограничения либо лишения свободы. При применении насилия, опасного для жизни и здоровья полагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств – от 7 до 12 лет.