«Это поистине кульминационный момент» – Токаев о сотрудничестве Центральной Азии и Кореи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом саммите «Центральная Азия – Республика Корея». Выступая на встрече, Глава государства предложил расширить промышленное и технологическое сотрудничество региона с Сеулом, передает BAQ.KZ.

Токаев назвал проведение первого саммита историческим событием. По его словам, диалог Центральной Азии и Республики Корея, начатый 20 лет назад по инициативе корейской стороны, теперь вышел на высший политический уровень.

«Это поистине кульминационный момент нашего многопланового сотрудничества, свидетельство подлинно стратегических отношений и взаимного доверия. Нынешний саммит по праву можно назвать историческим событием», – заявил Президент.

Он также отметил роль Республики Корея как одной из ведущих технологических держав, подчеркнув вклад образования, инноваций и человеческого капитала в развитие страны.

Сделки на $19 млрд

Одним из главных направлений дальнейшего сотрудничества Токаев назвал торговлю и инвестиции.

В прошлом году товарооборот между Центральной Азией и Республикой Корея впервые превысил $10 млрд. Около половины этого объема пришлось на Казахстан.

Южная Корея входит в десятку крупнейших торговых партнеров Казахстана и занимает девятое место среди крупнейших инвесторов. Совокупный объем корейских инвестиций превысил $12 млрд.

В стране работают более тысячи предприятий с участием корейского капитала. Среди представленных на казахстанском рынке компаний – Kia, Hyundai, Doosan, Posco, Samsung, Lotte и Hanwha.

По словам Президента, в рамках нынешнего визита были подписаны коммерческие соглашения примерно на $19 млрд.

«Сегодня двустороннее сотрудничество выходит на новый уровень. В рамках визита подписаны коммерческие соглашения на сумму порядка 19 млрд долларов – это убедительный показатель высокой динамики нашего экономического взаимодействия», – сказал Токаев.

Корейским компаниям предложили расширять производство в Казахстане

Президент заявил, что Казахстан продолжит создавать условия для работы корейского бизнеса. Одним из таких инструментов стала программа Altyn Visa, которая упрощает долгосрочное присутствие инвесторов в стране.

Отдельное внимание Токаев уделил промышленной кооперации. В качестве примера он привел завод KIA Qazaqstan мощностью 70 тыс. автомобилей в год, вокруг которого формируется производственный кластер.

По мнению Президента, такой подход можно распространить и на другие отрасли, сочетая технологические возможности Республики Корея с производственным потенциалом Казахстана.

Акорда

Новое партнерство

На саммите Президент выступил с инициативой запустить Партнерство промышленного и технологического развития «Центральная Азия – Корея».

Предполагается, что в его рамках страны смогут сформировать портфель крупных совместных проектов. Основными направлениями должны стать локализация производства, трансфер технологий, региональная кооперация и экспорт готовой продукции на рынки других стран.

«В рамках данного механизма наши правительства могли бы сформировать портфель флагманских совместных проектов с акцентом на локализацию производства, трансфер технологий, развитие региональной кооперации и экспорт готовой продукции на рынки третьих стран», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также выразил надежду, что бизнес-форум «Центральная Азия – Корея» позволит продвинуть новые совместные проекты.