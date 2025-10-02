Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха в кулуарах Сената поделился с журналистами своими ожиданиями от упрощения процедуры поездок между Казахстаном и Арменией. По его словам, это откроет новые возможности для граждан обеих стран, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"У нас с Арменией очень давно хорошие тесные дружеские отношения. Есть взаимный интерес у граждан в посещении нашей страны, гражданами Армении и наоборот. Я думаю, облегчение приведёт к тому, что увеличится, в первую очередь, туристический поток", – отметил Лепеха.

По его данным, в 2024 году в Армению выехало около 3800 казахстанцев, из них 1200 – с целью туризма.

"Страна древняя, культура интересная, поэтому ожидаем, что больше наших граждан будут ездить туда именно в туристические поездки", – подчеркнул он.

В то же время Лепеха указал на перспективы в экономической сфере. Сейчас в Казахстане оформлена лишь одна бизнес-виза для армянских предпринимателей. Однако упрощение процедур, по мнению замминистра, привлечет больше коммерсантов и инвесторов.