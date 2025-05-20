В Акорде вручили государственные награды деятелям культуры и искусства. Среди отмеченных – актёр и режиссёр Павлодарского драматического театра имени А.П. Чехова Александр Репин. Ему присвоено почётное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері". Корреспондент BAQ.KZ побеседовала с обладателем высокой награды и узнала, что для него значит это признание, с чего начинался его путь в театре и чем он живёт сегодня.

Александр Репин окончил Новосибирское театральное училище в 1979 году, получив специальность актёра разговорного жанра и театра музыкальной комедии. После пяти лет работы в Мичуринском театре он в 1993 году перешёл в Павлодарский драматический театр имени А.П. Чехова.

Тогда 35-летнему актёру доверили одну из ролей в спектакле "Принцесса Турандот". Волнение было и из-за новой роли, и из-за пока ещё незнакомого коллектива. Но Репин с честью справился с задачей и остался в театре на долгие годы.

Сегодня Александр Репин – заслуженный деятель культуры, режиссёр, актёр, человек, ставший неотъемлемой частью истории не только Павлодарского театра, но и всей области. И вот – заслуженная высокая государственная награда, врученная лично Президентом страны.

"Какие эмоции? Этого не передать словами. Было очень приятно получить награду из рук самого Главы государства. Это итог большого пути. Но это не только моя награда. Это признание нашего театра, всей нашей области. И конечно, это стимул двигаться дальше, пока есть силы, здоровье и возможность делиться опытом с молодёжью", – говорит он.

фото kino-teatr.ru

Разговора с Президентом, как признаётся артист, не получилось – сразу после церемонии Глава государства отправился в рабочую поездку. Но и сам момент уже многое значит.

Сцену Александр Репин называет своим домом, работой и призванием в одном флаконе. Каждый спектакль как прожитая жизнь. Каждая роль как ребёнок.

"Нельзя сказать, что вот эту я люблю больше, а ту меньше. Все выстраданы. Все прошли через сердце. Они мои", – говорит Репин.

фото kino-teatr.ru

Актёрская биография Репина – это не только роли, но и постановки. Более 30 спектаклей, поставленных им, сегодня идут на сцене Павлодарского театра.

"Профессию нельзя не любить. Неважно актёр ты, сапожник или землепашец. Если не любишь, не занимайся. Это моё кредо", – сказал Александр Репин.

Актер признался, что никогда не ищет вдохновения. Оно приходит само, когда ты честен со зрителем и с самим собой. Когда видишь, что на твои спектакли идут. И не только старшее поколение: в зале много молодёжи.

"Не соглашусь с теми, кто говорит, что молодёжь не ходит в театр. В Павлодаре ходит. И на классику, и на современную драму. Комедии, конечно, популярны. Но только ими не насытишься. Нужно прививать вкус и к серьёзным, глубоким постановкам. И мы это делаем", – говорит Репин.

фото kino-teatr.ru

Учителем в профессии Репин называет Михаила Миловидова – педагога Новосибирского театрального училища. Но и в жизни, на сцене, в театре всегда были старшие коллеги, с которыми учился, спорил, рос. Сегодня он сам стал наставником. Для молодёжи у него есть простой, но важный совет.

"Любите театр. Любите профессию. И она обязательно ответит вам взаимностью. Свою профессию нельзя не любить, к ней нужно относиться очень трепетно", – подчеркивает актёр.

На вопрос, думал ли он когда-либо оставить сцену, улыбается:

"Нет. Такого не было. Я здесь. Я в театре".

В канун Дня работников культуры и искусства Александр Репин желает коллегам вдохновения. И, как всегда, работы.

"Потому что только работой можно доказать, что мы нужны. Что театр – живой. Что мы не зря существуем", – считает он.

Александр Репин продолжает выходить на сцену с тем же волнением, с тем же вниманием к зрителю, с той же преданностью, которая не умирает, пока человек верит в своё дело.