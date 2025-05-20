В Акорде состоялась торжественная церемония вручения государственных наград деятелям культуры и искусства, приуроченная ко Дню работника культуры и искусства. Известный кинорежиссёр Сергей Дворцевой, ставший одним из награждённых, дал интервью корреспонденту BAQ.KZ.

"Конечно, это важная и неожиданная награда. Не так уж часто авторское кино отмечают на таком высоком уровне, да ещё и из рук самого Президента. Для меня это признание особенно дорого. Я чувствую, что на родине видят, ценят мою работу", – признаётся режиссёр

Фильмы Сергея Дворцевого известны по всему миру. Его "Айка" с Самал Еслямовой в главной роли взяла "пальму" в Каннах. Он живёт на стыке культур, снимает и в России, и в Казахстане, состоит в Американской киноакадемии. Но на вопрос, где его корни, отвечает без колебаний:

"Я прежде всего казахстанский режиссёр. Я вырос в Шымкенте, сейчас половину времени живу там, рядом с мамой. И следующую картину тоже буду снимать в Шымкенте. Русские из Казахстана – это особенные люди. Мы глубоко впитали в себя и казахскую, и азиатскую культуру. Это невозможно забыть. Поэтому для меня это очень важно. Поэтому я и снимаю очень часто здесь, потому что это родное для меня".

Он работает и в документалистике, и в игровом кино. Говорит, что это два разных мира: один – наблюдение, другой – создание. И оба требуют честности.

"Если берусь за острую тему, то ухожу в неё глубоко. Я либо делаю по-настоящему, либо не делаю вовсе. Это моя профессиональная этика. Важно не фальшивить. Сейчас очень много фильмов делается только ради кассы. Но зритель чувствует, когда с ним говорят искренне", – рассказывает режиссёр.

Реальность – главный источник вдохновения для Дворцевого. Иногда одна сцена на улице способна запустить целую историю. Так рождаются его фильмы – с внутреннего щелчка, когда что-то глубоко задевает.

"Я не думаю о миссии. Это пусть другие формулируют. Я просто хочу оставлять после себя честные фильмы. И верю, что это кому-то нужно", – подчёркивает он.

Казахстанский кинематограф, по его мнению, идёт вперёд. Молодые снимают, появляется среда. Он с интересом следит за Асхатом Кучинчерековым – своим учеником, актёром "Тюльпана", который теперь сам стал режиссёром.

"Главное – качество. Лучше снять пятиминутный фильм, но высокого качества, чем просто плодить бесконечные низкопробные, низкокачественные фильмы. Казахстанское кино должно быть разным – лёгким, сложным, глубоким. Только тогда оно станет частью мировой кинокультуры", – сказал Дворцевой.

Следующий проект Дворцевого – историческая лента о создании Тай Казана, знаменитого медного котла, который хранится в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. История древняя, но для режиссёра – снова о настоящем. О корнях, о памяти, о культуре.

"Быть человеком культуры – это не просто снимать кино. Это поддерживать уровень культуры и стараться передавать что-то дальше, чтобы эта связь не прерывалась. Потому что мы должны передать то, что нам передали", – говорит он.

Тогда, как утверждает Дворцевой, казахстанский кинематограф будет двигаться вперёд и занимать всё большее место в мировом кинематографе.