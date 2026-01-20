Введение института вице-президенства укрепит устойчивость политической системы, считает депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов. В беседе с корреспондентом BAQ.KZ он подчеркнул, что поддерживает предлагаемую конституционную реформу.

"Я поддерживаю позицию Главы государства, на Курултае он определил круг полномочий. По сути, это второй человек в иерархии государственной власти. Считаю, что это укрепит устойчивость политической системы. Президент сказал: в случае досрочного ухода обязанности перейдут к вице-президенту. Очень важно, чтобы не нарушился баланс. Если раньше всё переходило в законодательную власть, то теперь сохранится выстроенный баланс между президентом, парламентом и исполнительной властью", - сказал депутат.

Магеррам Магеррамов состоит в рабочей группе по парламентской реформе. По его словам, на первом заседании рабочей группы Президент лично открыл работу и дал поручение тщательно рассматривать все предложения, поступающие в рамках обсуждения.

Члены группы это поручение выполнили: обсуждения были активными, каждый участник неоднократно выступал, никаких ограничений по высказываниям не вводилось, и рассматривались все поступившие предложения, утверждает депутат.

"Парламент наделяется, считаю, огромными полномочиями: это избрание судей Конституционного суда, назначение Аудиторской палаты, членов избирательной комиссии, судей Верховного суда. Это серьёзное расширение полномочий депутатов. Усиливается влияние парламента на государственную политику, контроль за деятельностью исполнительной власти. Поэтому парламент будет другим — значительно другим. Авторитет, как сказал Глава государства, будет существенно усилен. И, кстати, вице-президент по представлению главы государства тоже будет назначаться с согласия парламента", - сказал депутат.

Депутат, комментируя предлагаемые изменения, отметил, что по масштабу инициативы главы государства их можно воспринимать как новую Конституцию.

"Я называю это новой Конституцией, потому что по масштабу изменений, которые сегодня предложил Президент, это действительно новая Конституция. Это будет коллективное участие и коллективное решение", — подчеркнул он.

Магеррамов также подчеркнул, что решения, которые принимаются сейчас, определят облик Казахстана, его движение и дальнейший путь.

В завершение он добавил, что прозвучавшие предложения являются глубокими и масштабными по своим целям, и, по его мнению, общество ещё будет их переосмысливать, постепенно осознавая, насколько дальние стратегические горизонты они задают, что, по его словам, говорит о масштабности лидера страны.