"Это серьёзный побочный эффект" – Токаев предупредил о зависимости от Grok и ChatGPT

Фото: freepik.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первоочередной задачей Агентства по финансовому мониторингу является строгий контроль финансовых потоков в социальной сфере, включая образование и здравоохранение, передает BAQ.KZ.

"Нарушений в этих сферах предостаточно, поэтому важно не заниматься тотальной проверкой, а своевременно выявлять угрозы экономике страны и принимать соответствующие меры. Основная задача сотрудников Агентства – выявлять риски и купировать их с использованием современных цифровых инструментов", – отметил Токаев.

Глава государства также обратил внимание на побочный эффект повальной зависимости от искусственного интеллекта:

"Люди стали полагаться на ИИ, перестали писать даже свои выступления, поручая это Grok или ChatGPT. В итоге теряется полноценное образование и навыки, что является серьезным вызовом для страны", – предупредил Президент.

Токаев подчеркнул, что использование ИИ должно дополнять, а не заменять человеческий интеллект, а работа АФМ должна быть направлена на защиту государственных интересов и экономической безопасности страны.

