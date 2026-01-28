"Это серьёзный побочный эффект" – Токаев предупредил о зависимости от Grok и ChatGPT
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первоочередной задачей Агентства по финансовому мониторингу является строгий контроль финансовых потоков в социальной сфере, включая образование и здравоохранение, передает BAQ.KZ.
"Нарушений в этих сферах предостаточно, поэтому важно не заниматься тотальной проверкой, а своевременно выявлять угрозы экономике страны и принимать соответствующие меры. Основная задача сотрудников Агентства – выявлять риски и купировать их с использованием современных цифровых инструментов", – отметил Токаев.
Глава государства также обратил внимание на побочный эффект повальной зависимости от искусственного интеллекта:
"Люди стали полагаться на ИИ, перестали писать даже свои выступления, поручая это Grok или ChatGPT. В итоге теряется полноценное образование и навыки, что является серьезным вызовом для страны", – предупредил Президент.
Токаев подчеркнул, что использование ИИ должно дополнять, а не заменять человеческий интеллект, а работа АФМ должна быть направлена на защиту государственных интересов и экономической безопасности страны.
Самое читаемое
- Какая категория казахстанцев получит повышенные выплаты на 10% с января 2026 года
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- В Минспорта прокомментировали инцидент с Сериком Сапиевым и его замом
- Отчим надругался над ребёнком и покончил с собой в Мангистауской области