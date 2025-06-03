Это стало для меня жизненным уроком — подсудимый Токтаубаев об убийстве Шерзата
Во время судебных прений по делу об убийстве Шерзата Полата один из подсудимых, Нурбол Токтаубаев, выступил с последним словом. Он выразил соболезнования семье погибшего, частично признал вину и попросил суд о снисхождении.
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В своем обращении к суду Нурбол Токтаубаев извинился перед семьями погибших и признал частичную вину за участие в конфликте, приведшем к трагедии, передаёт BAQ.KZ.
"Прежде всего, хочу от всего сердца извиниться перед семьями погибших. Пусть они покоятся с миром. Я сожалею о случившемся", — сказал Токтаубаев.
Он заявил, что в ночь происшествия не имел намерения совершать преступление, а пришёл на место конфликта по просьбе друга — Дархана Аскентая, якобы подвергшегося нападению.
"Я пришёл, чтобы просто узнать, что случилось с моим другом. У меня не было ни ножа, ни намерения применять силу. Конфликт я не начинал и не провоцировал", — подчеркнул подсудимый.
Он также уточнил, что не создавал организованную группу, и его участие не было активным:
"Мои действия были эпизодичными. Я не инициатор конфликта. Да, я присутствовал, но активных и насильственных действий не совершал".
Отдельно он отметил, что у него есть семья, работа, он ранее не судим, и просил суд учесть его готовность исправиться:
"У меня маленький ребёнок. Я — единственный кормилец. Для меня это стало серьёзным жизненным уроком. Я не опасен для общества и хочу вернуться к нормальной жизни".
Токтаубаев также высказал мнение, что в возникновении конфликта вину должен нести и Каржаубай Нурымов, якобы применивший нож первым. Он призвал суд рассмотреть возможность возбуждения дела и против него.
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