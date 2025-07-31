На заседании Правительства первый вице-премьер РК Роман Скляр сообщил, что Qarmet вложит $3,5 млрд в модернизацию производственных мощностей. Инвестиции направлены на улучшение экологии в Темиртау и сокращение выбросов, где компания уже вложила более $1,3 млрд, передаёт BAQ.KZ.

Журналист напомнил, что ужесточение коэффициентов за выбросы, запланированное на январь 2025 года, отложено до 2028-го, а до этого времени действуют понижающие нормы. Кроме того, из списка наиболее загрязняющих объектов до 2031 года исключены все ТЭЦ, Qarmet и Соколовско-Сарбайский ГОК. Роман Скляр пояснил, что такое решение принято в интересах населения.

"Здесь однозначный ответ: мы преследуем интересы, в первую очередь, наших граждан, нашего населения. Все мы должны прекрасно понимать, что в случае, если мы сейчас назначим сроки реконструкции любой ТЭЦ, получим проект, который в разы превышает существующий. В принципе, это возможно сделать в краткие сроки, но кто за это будет платить? В рыночной экономике, понятно, будут платить потребители. То есть мы с вами. Поэтому эти сроки были сдвинуты", — пояснил он.

Особое внимание Роман Скляр уделил проектам Qarmet, подчеркнув масштаб инвестиций компании:

"Что касается Qarmet — он входит в перечень 17 крупных страновых проектов. 3,5 миллиарда долларов США будут потрачены на его модернизацию. Сейчас уже завершён опыт включения, скоро в местное хозяйство поступит газ. Это визуально скажется на экологической обстановке города Темиртау. Более 1,3 миллиарда долларов США Qarmet уже вложил. То есть работа идёт, и выбросы будут существенно сокращены", — отметил первый вице-премьер.

Скляр признал, что энергетика остаётся наиболее чувствительной сферой:

"Тарифы, как вы знаете, мы вынуждены повышать последние годы, так как ранее они не повышались. На ТЭЦ наши граждане не должны получать нищенскую зарплату за свой высококвалифицированный труд. Мы хотим получать качественные услуги, но за низкую стоимость такого не получится", — сказал он.

По его словам, мероприятия по модернизации районных котельных и ТЭЦ в областных центрах будут реализованы позже. При этом Роман Скляр заверил, что Казахстан не отказывается от своих климатических обязательств:

"Казахстан никогда не отказывается от своих обязательств по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Это не может произойти одномоментно. Мы планируем в этот период активно развивать новые энергоисточники: возобновляемые источники, гидроэлектростанции, газовые станции. О наших планах и подписанных межправительственных соглашениях вы знаете", — подчеркнул он.

Говоря о Соколовско-Сарбайском ГОКе, Скляр отметил необходимость сохранения рабочих мест и стабильности в регионе: