В ближайшие пару лет в Астане должны снести не менее 50 опасных для жизни домов. На сей раз наше внимание упало на малоэтажную застройку: по улице Ильи Чехоева и на проспекте Кенесары. В новом выпуске социально-информационной программы "Это вам не Лондон" мы расскажем, каково это жить в доме, который старше ваших родителей? Как бороться с боязнью мышей? Почему в квартирах не работают трубы отопления? А также покажем на практике воплощение "теории разбитых окон". Смотрите новый выпуск прямо сейчас на ютуб-канале BAQ.kz.