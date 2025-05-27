"Это война, коллеги": депутат Казанцев назвал ситуацию с сайгаками чрезвычайной
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В Мажилисе на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам депутат Павел Казанцев эмоционально высказался о ситуации с нашествием сайгаков на посевные поля, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Носит ли ситуация признаки ЧС?", - задал вопрос вице-министру экологии и природных ресурсов Нуркену Шарбиеву депутат.
Ответ Шарбиева был сдержанным:
"Личное мнение - да. По закону – нет".
Казанцев также уточнил, создан ли республиканский оперативный штаб. Шарбиев подтвердил, что штаб работает и его возглавляет председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев.
Однако такие меры депутат счёл недостаточными.
"Вот вам и ответ на вопрос. Нам приходит куча материалов. Без слёз их читать нельзя: какие мы хорошие, какие мы несчастные, какие совестливые. В соцсетях нас гнобят: мол, одну-две головы сайгака потеряем. Хотя всем давно понятно: это очевидная чрезвычайная ситуация", - заявил Казанцев.
По его словам, в стране отсутствует эффективное оперативное управление ситуацией, а действия властей прикрываются ссылками на научные обоснования, которые запаздывают.
"Мы можем два месяца в поле работать, а потом придёт справка. У нас нет генштаба. А на войне как на войне. А это война, коллеги. Мы тут за рога переживаем, за копейки, а миллиарды народных денег тратим, вместо того чтобы направить их в экономику", - подчеркнул депутат.
Казанцев напомнил, что по той же логике в стране долго откладывали создание республиканских штабов во время паводков, пока не вмешался Президент. Депутат потребовал немедленного перехода к ручному управлению на уровне вице-премьера.
"Нужна политическая воля. Мы должны вступать в эту битву немедленно, а не прятаться за безликие и позорные справки. Необходимо выстроить систему принятия оперативных решений. Иначе страна потеряет гораздо больше, чем просто урожай", - сказал парламентарий.
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