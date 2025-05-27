В Мажилисе на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам депутат Павел Казанцев эмоционально высказался о ситуации с нашествием сайгаков на посевные поля, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Носит ли ситуация признаки ЧС?", - задал вопрос вице-министру экологии и природных ресурсов Нуркену Шарбиеву депутат.

Ответ Шарбиева был сдержанным:

"Личное мнение - да. По закону – нет".

Казанцев также уточнил, создан ли республиканский оперативный штаб. Шарбиев подтвердил, что штаб работает и его возглавляет председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев.

Однако такие меры депутат счёл недостаточными.

"Вот вам и ответ на вопрос. Нам приходит куча материалов. Без слёз их читать нельзя: какие мы хорошие, какие мы несчастные, какие совестливые. В соцсетях нас гнобят: мол, одну-две головы сайгака потеряем. Хотя всем давно понятно: это очевидная чрезвычайная ситуация", - заявил Казанцев.

По его словам, в стране отсутствует эффективное оперативное управление ситуацией, а действия властей прикрываются ссылками на научные обоснования, которые запаздывают.

"Мы можем два месяца в поле работать, а потом придёт справка. У нас нет генштаба. А на войне как на войне. А это война, коллеги. Мы тут за рога переживаем, за копейки, а миллиарды народных денег тратим, вместо того чтобы направить их в экономику", - подчеркнул депутат.

Казанцев напомнил, что по той же логике в стране долго откладывали создание республиканских штабов во время паводков, пока не вмешался Президент. Депутат потребовал немедленного перехода к ручному управлению на уровне вице-премьера.