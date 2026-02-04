Европейский телеканал Euronews представит новый эпизод программы "Modern Nomads", посвященный зимнему туристскому потенциалу Казахстана. Выпуск выйдет в эфир в феврале этого года, будет транслироваться на 11 языках и охватит зарубежную аудиторию более чем в 160 странах мира, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Комитет индустрии туризма МТС РК, в центре внимания программы - инфраструктура и развитие Алматинского горного кластера. Творческая группа Euronews посетила один из ведущих зимних курортов Центральной Азии — горнолыжный курорт "Шымбулак". В программе продемонстрируют современные канатные дороги, трассы различного уровня сложности, а также объекты туристской инфраструктуры на всей территории комплекса.

Отдельное внимание уделено живописной природе Большого Алматинского озера, одного из самых узнаваемых природных объектов региона.

Гастрономический потенциал Алматы в программе представит местный ресторан, вошедший в авторитетную международную подборку 50 Best Discovery. Зрители познакомятся с современной интерпретацией национальной кухни и гастрономическими традициями Казахстана.