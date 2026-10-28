Euronews представил Алматы как одно из туристических направлений Центральной Азии

Европейский медиаресурс Euronews опубликовал материал об Алматы, познакомив зарубежную аудиторию с горными достопримечательностями, культурными объектами и национальной кухней города.

Публикация «Discovering Almaty: Mountain mornings, street art and market flavours» («Открывая Алматы: утро в горах, уличное искусство и вкусы местных рынков») доступна на английском, немецком и испанском языках. Материал также размещен на международной туристической платформе Yahoo Travel.

Авторы статьи рекомендуют начать знакомство с городом с горного курорта Шымбулак, который привлекает туристов не только возможностями для катания на лыжах, но и отдыхом в любое время года.

Отдельное внимание уделено культурному наследию и искусству Алматы. В публикации рассказывается об исторических мозаиках на зданиях, Вознесенском соборе и Almaty Museum of Arts, где представлены произведения современного искусства Казахстана, Центральной Азии и других стран.

Не обошли авторы вниманием и гастрономию. Туристам предлагают посетить Зеленый базар, познакомиться с местными продуктами и попробовать традиционные блюда, включая бешбармак, казы, курт и кумыс.

По мнению авторов материала, Алматы может стать не только отправной точкой для путешествий по Центральной Азии, но и самостоятельным туристическим направлением, на изучение которого стоит выделить несколько дней.

Интерес к городу подтверждается статистикой. По итогам 2025 года Алматы посетили почти 2,5 млн туристов, из которых 754 тыс. составили иностранные гости. По сравнению с предыдущим годом въездной туристический поток увеличился на 10%.